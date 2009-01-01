На Светлодарской дуге пехота ВСУ немного "подравняла" передовые позиции — волонтер

Наши бойцы не нарушали Минские соглашения, отметил Мысягин.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер из Днепра Юрий Мысягин.
В то же время активист уточнил, что "где-то линия фронта выровнялась, а где-то мы снова перегнули немного и шагнули вперед".
"И все в рамках Минских договоренностей", — говорится в сообщении.
Ранее украинский военнослужащий Вячеслав Власенко (позывной "Филин"), освобождавший поселок Новолуганское Донецкой области во главе 46-го отдельного батальона спецназначения "Донбасс-Украина", подтвердил, что наши бойцы "выровняли" Светлодарскую дугу.