На теле — сумка с камнями. В Одессе у пляжа под водой нашли мертвым мужчину

Правоохранители считают, что человек мог покончить с собой.

В Одессе возле пляжа под водой обнаружили тело мужчины od.npu.gov.ua

В Одессе недалеко от пляжа возле скалодрома в районе "Трассы здоровья" под водой нашли тело мужчины , на котором находилась сумка с камнями.

Погибшему на вид около 40 лет, признаки насильственной смерти не обнаружены, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Одной из основных версий следственно-оперативной группы насчет гибели мужчины по всем признакам является самоубийство", — отметили в ведомстве.

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. "После получения заключения экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение", — добавили в Нацполиции.

В Одессе возле пляжа под водой обнаружили тело мужчины od.npu.gov.ua

Ранее стало известно, что в Московском районе Харькова в мусороприемнике (специальное помещение, в которое мусор попадает по трубе мусоропровода) одной из многоэтажек обнаружили тело женщины.

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