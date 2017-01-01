На Тернопольщине девушка умерла после экстремального катания на санках

В одном из сел девушка получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице.

На Тернопольщине девушка умерла от травмы в больнице facebook.com/gynp.ternopil

В ночь на вторник, 23 января, в селе Кровинка Теребовлянского районе Тернопольской области 22-летня девушка во время катания на санках, привязанных к автомобилю, ударилась головой в бетонный столб.

Пострадавшая — жительница поселка Микулинцы — получила открытую черепно-мозговую травму, она умерла в больнице, говорится на странице ГУ Нацполиции в регионе.

"По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках в неординарный способ. Они прицепили две пары санок к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидели два человека, на других — одна девушка", — отметили в ведомстве.

По его данным, на повороте санки занесло, а молодые люди выпали. "Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь ей не удалось. Другие участники катаний не пострадали", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Умани Черкасской области в дендропарке "Софиевка" на неработающей канатной дороге погиб 12-летний ребенок. Узнать больше об инциденте можно здесь.