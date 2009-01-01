На Тернопольщине на взятке поймали чиновника-вымогателя из исполнительной службы

Вымогатель требовал у местного жителя 30 тыс. гривен.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Вымогатель требовал у местного жителя 30 тыс. гривен за закрытие исполнительного производства по принудительному взысканию с него долга в размере около 60 тыс. гривен. Взяточника задержали в рабочем кабинете при передаче неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов получения взяток чиновником.
Напомним, в Краматорске с поличным поймали чиновника горсовета.
Фото: СБУ.