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На Тернопольщине на взятке поймали чиновника-вымогателя из исполнительной службы

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1 / 4 На Тернопольщине на взятке поймали чиновника-вымогателя (Пресс-центр СБУ)

Вымогатель требовал у местного жителя 30 тыс. гривен.

Тернополь, взятка
На Тернопольщине на взятке поймали чиновника-вымогателя Пресс-центр СБУ
В Тернопольской области один из руководителей Чертковского районного отдела государственной исполнительной службы Тернопольщины задержан при получении взятки Службой безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Вымогатель требовал у местного жителя 30 тыс. гривен за закрытие исполнительного производства по принудительному взысканию с него долга в размере около 60 тыс. гривен. Взяточника задержали в рабочем кабинете при передаче неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производстве по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению других возможных фактов получения взяток чиновником.

Напомним, в Краматорске с поличным поймали чиновника горсовета.

Фото: СБУ.

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