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На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП

Сегодня, 14:14
ДТП, Киев-Чоп < >
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1 / 9 ДТП на трассе Киев-Чоп (@dtp.kiev.ua)

Двоих пострадавших увезла скорая помощь.

ДТП, Киев-Чоп
ДТП на трассе Киев-Чоп @dtp.kiev.ua
На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП из-за упавшего на проезжую часть дерева.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Погиб мужчина. Двоих пострадавших увезли на скорой. На месте осталась жена погибшего мужчины, она чудом отделалась царапинами, находилась в шоковом состоянии... Причиной аварии, по предварительным данным, стало внезапно упавшее на дорогу дерево", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей Mercedes на встречке протаранил Lanos, погибли четыре человека.

Фото: @dtp.kiev.ua.

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