На трассе Киев-Чоп упавшее дерево стало причиной смертельного ДТП

Двоих пострадавших увезла скорая помощь.

ДТП на трассе Киев-Чоп @dtp.kiev.ua

На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП из-за упавшего на проезжую часть дерева.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Погиб мужчина. Двоих пострадавших увезли на скорой. На месте осталась жена погибшего мужчины, она чудом отделалась царапинами, находилась в шоковом состоянии... Причиной аварии, по предварительным данным, стало внезапно упавшее на дорогу дерево", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей Mercedes на встречке протаранил Lanos, погибли четыре человека.

Фото: @dtp.kiev.ua.