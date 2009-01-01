На Виннитчине поймали криминальную пару, которая по ночам воровала коров

Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания, отметили в полиции.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

В ночь на 19 февраля в Тульчинском районе Винницкой областимужчину и женщину — "криминальную пару", которые по ночам воровали у людей коров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

В ведомстве уточнили, что задержанных подозревают в 28 кражах скота у жителей Виннитчины и соседних областей.

"С июня прошлого года 56-летний мужчина и 44-летняя женщина по ночам похищали коров из сараев, других подсобных помещений домохозяйств", — отметили в пресс-службе.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса, преступную группу задержали, когда она совершила очередную кражу скота у жителей села Печера Тульчинского района.

"С июня 2016 года в полицию с заявлениями о кражах коров обращались жители Жмеринского, Барского, Литинского, Хмельницкого и Козятинского районов", — добавили в отделе коммуникации. Позже правоохранители выяснили, что преступления совершены одними и теми же лицами.

"Установлено, что 44-летняя жительница Жмеринского района Винницкой области, которая занималась заготовкой скота, и 56-летний житель Киевской области во время совершения преступлений использовали авто ВАЗ 2107", — подчеркнули в ведомстве.

Задержанных обоснованно подозреваю в совершении 20 краж в Винницкой, семи — в Хмельницкой и одной — в Житомирской областях. Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания.

Их действия квалифицируются по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).

Злоумышленников задержали, когда они совершили очередную кражу скота vn.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Украине правоохранители ликвидировали преступную группировку, которая на территории 11 областей страны занимались легализацией похищенных автомобилей.

Фото: vn.npu.gov.ua