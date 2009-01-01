На Виннитчине задержаны два копа: организовали наркогруппировку, опубликованы фото

По указанию злоумышленников местные жители выращивали в теплицах марихуану.

Задержанный злоумышленник flickr.com/securityserviceofukraine

В Винницкой областидвух сотрудников полиции — капитана и старшего лейтенанта, организовавших разветвленную наркогруппировку.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что один из "правоохранителей" — старший оперуполномоченный, а другой — инспектор.

"… организовали полный цикл наркобизнеса. По их указанию местные жители выращивали в теплицах марихуану (наркотическое средство, получаемое из конопли — Ред.)", — отметили в СБУ.

По ее данным, злоумышленники реализовывали оптовые партии наркотика через созданную разветвленную сеть дилеров, подобранных из числа бывших работников органов внутренних дел. Те продавали марихуану потребителям в Хмельнике.

Капитана и старлея обезвредили в частном доме одного из их сообщников. Во время проведения обысков по месту жительства наркодельцов силовики изъяли более килограмма марихуаны. У Службы безопасности есть информацию, что "предприниматели" также занимались продажей психотропных веществ.

Начато производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Задержанный злоумышленник flickr.com/securityserviceofukraine

Ранее сообщалось, что во Львове правоохранители задержали членов организованной преступной группировки, которая терроризировала местных жителей. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine