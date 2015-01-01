На Волыни автобус слетел с трассы и протаранил электроопору, есть погибший и пострадавшие

Водитель, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, после чего транспортное средство съехало в кювет.
Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января около 21:00 на одной из улиц села Седлище Любешовского района.
За рулем транспортного средства находился 59-летний житель Луцка. Водитель, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, после чего транспортное средство съехало в кювет.
В результате ДТП водитель погиб на месте, четверо пассажиров — один житель города Любомля и трое жителей Любешовского района — получили телесные повреждения.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Запорожской области недалеко от села Тепличное в дорожно-транспортное происшествие попал автозак с заключенными.
Фото: vl.npu.gov.ua.