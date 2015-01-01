На Волыни автобус слетел с трассы и протаранил электроопору, есть погибший и пострадавшие

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1 / 3 На Волыни автобус слетел с трассы (vl.npu.gov.ua)

Водитель, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, после чего транспортное средство съехало в кювет.

На Волыни автобус слетел с трассы vl.npu.gov.ua

Волынской области рейсовый автобус "БАЗ" сообщением Луцк-Любешов-Цир врезался в электроопору, в результате водитель погиб, а четверо пассажиров травмированы.

Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 11 января около 21:00 на одной из улиц села Седлище Любешовского района.

За рулем транспортного средства находился 59-летний житель Луцка. Водитель, вероятно, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, после чего транспортное средство съехало в кювет.

В результате ДТП водитель погиб на месте, четверо пассажиров — один житель города Любомля и трое жителей Любешовского района — получили телесные повреждения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Запорожской области недалеко от села Тепличное в дорожно-транспортное происшествие попал автозак с заключенными.

Фото: vl.npu.gov.ua.