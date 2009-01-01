Огнем было повреждено колесо, крыло и частично лакокрасочное покрытие автомобиля.

На Волыни депутату сельсовета сожгли автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области, рано утром, 21 марта, в дежурную часть Луцкого отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Липы на улице Кривоноса горит автомобиль марки Mitsubishi Pajero.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Луцкого отделения полиции. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что сегодня в 5:00 утра неизвестный во дворе дома в селе Липы облил левую переднюю часть автомобиля Mitsubishi Pajero легковоспламеняющимся веществом и осуществил поджог. Автомобиль принадлежит 53-летнему депутату сельского совета.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Огнем было повреждено колесо, крыло и частично лакокрасочное покрытие автомобиля.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия на установление лиц, причастных к совершению этого преступления. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 3 марта ночь, в Виннице сожгли автомобиль Ford Focus депутата горсовета от фракции "Свобода" Дмитрия Уманца.

фото: antikor.com.ua