На Волыни мужчина на внедорожнике напал на пограничников: фото

Как сообщают представители ГПСУ, мужчина пытался провезти за границу контрабандный груз.

Мужчина бросил свой автомобиль во дворе Млыново dpsu.gov.ua

На Волыни мужчина пытался наехать на своем автомобиле на сотрудников Государственной пограничной службы Украины.

Согласно обнародованным пресс-службой ведомства данным, пограничники Луцкого отряда отдела "Доманово" (граница с Республикой Беларусь) подозревают его в попытке нелегального перевоза 2740 пачек сигарет. По их словам, "автомобиль высокой проходимости" был замечен с наблюдательной башни.

"С целью задержания транспортного средства немедленно выехала группа реагирования. Во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал и направил транспортное средство в сторону автомобиля военнослужащих Госпогранслужбы. Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые его преследовали около двух километров, свернул в один из частных дворов населенного пункта Млыново. Покинув авто, водитель обратился в бегство", – заявили в ГПСУ.

Задержанный позже мужчина оказался местным жителем 1973 года рождения и отказался от каких-либо объяснений своих действий.

Кроме того, пограничники обнаружили во рву между пунктами пропуска четыре пакета с 2740 пачками сигарет внутри. Обнаруженный автомобиль они передали полицейским.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пограничники рассекретили новую схему финансирования боевиков "ДНР".