На Волыни перекрыли трансграничный канал переброски наркотиков. Перехватили BMW с психотропами

В пункте пропуска "Ягодин" во время проведения проверки "БМВ", следовавшего в Украину, была обнаружена крупная партия наркотиков.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
Отмечается, что вчера в пункте пропуска "Ягодин" во время проведения проверки автомобиля "БМВ" литовской регистрации, следовавшего в Украину, была обнаружена крупная партия наркотиков.
В частности, согласно сообщению, "под обшивкой салона и среди вещей были обнаружены расфасованные свертки с таблетками и белым порошком общим весом более 5 килограммов".
Водитель, гражданин Украины, и еще один пассажир с выявленным веществом переданы в СБУ. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках уголовного производства, говорится в сообщении.
Напомним, в одесском аэропорту поймали турка-наркоторговца.
Фото: dpsu.gov.ua.