На Волыни перекрыли трансграничный канал переброски наркотиков. Перехватили BMW с психотропами

В пункте пропуска "Ягодин" во время проведения проверки "БМВ", следовавшего в Украину, была обнаружена крупная партия наркотиков.

Перехватили BMW с психотропами dpsu.gov.ua

Пограничники совместно с сотрудниками СБУ ликвидировали трансграничный канал перемещения наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Отмечается, что вчера в пункте пропуска "Ягодин" во время проведения проверки автомобиля "БМВ" литовской регистрации, следовавшего в Украину, была обнаружена крупная партия наркотиков.

В частности, согласно сообщению, "под обшивкой салона и среди вещей были обнаружены расфасованные свертки с таблетками и белым порошком общим весом более 5 килограммов".

Водитель, гражданин Украины, и еще один пассажир с выявленным веществом переданы в СБУ. Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия в рамках уголовного производства, говорится в сообщении.

Напомним, в одесском аэропорту поймали турка-наркоторговца.

Фото: dpsu.gov.ua.

Видео: Державна прикордонна служба України.