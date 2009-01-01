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На Волыни погорел на взятке начальник полигона воинской части, опубликованы фото и видео

Сегодня, 11:08
Волынь,СБУ,взятка,начальник,погилон < >
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1 / 3 Задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)

Злоумышленник требовал деньги у дельцов, отметили в СБУ.

Волынь,СБУ,взятка,начальник,погилон
Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua
В Волынской области силовики при получении взятки поймали начальника полигона одной из воинских частей (является капитаном), которая находится в регионе.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что злоумышленника поймали на рабочем месте при получении очередной части неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. гривен.

"Капитан систематически требовал деньги у дельцов за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона", — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса. "Продолжаются следственные действия", — добавили в СБУ.

Напомним, 11 января в Киеве на крупной взятке поймали оперуполномоченного отдела раскрытия преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в столице.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України

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Волынь, СБУ, взятка, начальник, полигон
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