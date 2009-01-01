На Волыни с погоней поймали трех копов-взяточников, опубликованы фото

Злоумышленников догнали возле Заветного, отметили в Нацполиции.

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на служебном авто npu.gov.ua

В Волынской области силовики с погоней задержали трех инспекторов по надзору за дорожным движением-взяточников, полицейские, работая "по старинке", собирали "штрафы" с нарушителей правил дорожного движения на месте несения службы.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники задержаны при получении очередной неправомерной выгоды.

"Трое инспекторов дорожного надзора, предварительно сговорившись, вымогали и получали взятки от водителей за непривлечение их к административной ответственности", — отметили в пресс-службе.

По ее данным, те во время несения службы в Киверцовском районе области остановили автомобиль, водитель которого находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы предложили нарушителю обойтись без составления протокола, "оплатить" 9 тыс. гривен штрафа на месте и ехать. Сторговавшись на 8 тыс., мужчина передал их полицейским и собирался ехать, но в этот момент дорогу ему заблокировали правоохранители.

Копы попытались скрыться с места происшествия на служебной машине, по дороге выбрасывая полученные от других водителей деньги и талоны на горючее. Во время погони полицейские, вроде тех же нарушителей, сами начали создавать аварийные ситуации.

"… вблизи села Заветное того же района оперативники внутренней безопасности их догнали", — добавили в Нацполиции.

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия на служебном авто npu.gov.ua

Во время личного досмотра инспекторов, их авто, а также после сбора выброшенных ими вещественных доказательств было изъято 140 долларов, 150 евро, 4,2 тыс. гривен (не считая последней взятки в размере 8 тыс. гривен), а также талоны на 690 л топлива.

Фото: npu.gov.ua