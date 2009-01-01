На Волыни в результате двух ДТП погибли три человека, есть пострадавшие

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1 / 3 На Волыни в результате двух ДТП погибли трое (@PoliceVolyn)

На дороге вблизи села Секунь Старовыжевского района в результате лобового столкновения Citroen Berlingo с Peugeot Expert погиб 61-летний ковельчанин.

На Волыни в результате двух ДТП погибли трое @PoliceVolyn

За прошедшие сутки в Волынской области в результате двух дорожно-транспортных происшествий погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что первый трагический инцидент произошел в ночь на воскресенье, 21 мая, на автодороге вблизи села Миляновичи Турийского района. По предварительным данным, 29-летний житель этого района, находившийся за рулем ВАЗ-2109, при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Т-4 под управлением 40-летнего жителя Ковеля, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Вследствие ДТП водитель ВАЗа погиб на месте. Двух его пассажиров госпитализировали, один из них впоследствии скончался в больнице. Также с телесными повреждениями госпитализированы двое пассажиров Volkswagen.

Кроме того, вчера на дороге вблизи села Секунь Старовыжевского района в результате лобового столкновения Citroen Berlingo с Peugeot Expert погиб 61-летний ковельчанин. Трое пассажиров Peugeot получили телесные повреждения, однако после осмотра врачей от госпитализации отказались.

По данным фактам открыты уголовные производства по ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области в результате столкновения двух легковушек есть погибший и пострадавший.

Фото: @PoliceVolyn.