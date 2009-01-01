На взятке погорел начальник из Житомирской ОГА, опубликованы фото

Злоумышленник систематически требовал деньги от бизнесменов, отметили в СБУ.

Неправомерная выгода flickr.com/securityserviceofukraine

В Житомире силовикиначальника одного из управлений Житомирской областной госадминистрации.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что чиновник через посредника систематически требовал деньги от местных бизнесменов, которые занимаются переработкой лесосырья.

"За взятку он гарантировал коммерсантам не применять к ним административные санкции за найденные правонарушения", — отметили в пресс-службе.

Сначала при получении 2,5 тыс. долларов (почти 68 тыс. гривен — ред.) в офисе одного из предпринимателей был задержан посредник, в тот же день правоохранители в нотариальной конторе поймали злоумышленника-начальника.

Неправомерная выгода flickr.com/securityserviceofukraine

"Чиновнику и сообщнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", — добавили в спецслужбе.

Напомним, 26 января в Киеве силовики при получении взятки на рабочем месте задержали профессора университета, он требовал от студентов и получил 400 долларов (почти 11 тыс. гривен).

Фото: flickr.com/securityserviceofukraine