На взятке поймали помощника нардепа и начальника отдела Броварской прокуратуры, опубликованы фото

Член Консультативного совета при ГПУ и помощник народного депутата требовал от директора лесопаркового хозяйства пять тысяч долларов.

На взятке поймали помощника нардепа Пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной инспекцией ГПУ задержала на взятке члена Консультативного совета при Генеральной прокуратуре и начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что член Консультативного совета при Генпрокуратуре, известный общественный деятель и помощник народного депутата, требовал от директора лесопаркового хозяйства пять тысяч долларов за непрепятствование его предпринимательской деятельности.

Также правоохранители задержали начальника одного из отделов Броварской местной прокуратуры во время получения трех тысяч долларов от руководителя специализированного монтажного управления за закрытие уголовного производства в отношении самовольного занятия земельного участка.

В обоих случаях решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее в Днепре на взятке поймали прокурора-вымогателя.

Фото: СБУ.