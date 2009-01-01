На Закарпатье браконьер подстрелил 9-летнего мальчика

Инцидент произошел вчера в лесу возле села Поточек.

Пострадавший ребенок zk.npu.gov.ua

В воскресенье днем, 28 мая, в лесу возле села Поточек Закарпатской области мужчина, который занимался незаконной охотой (браконьер),9-летнего мальчика, собиравшего грибы.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

Правоохранителям о ранении ребенка сообщили медики, позже копы установила личность возможного стрелка.

Пострадавшим оказался житель Поточек, у него врачи диагностировали огнестрельное сквозное ранение левого предплечья. К счастью, оно было не тяжелым, и после оказания медпомощи мальчика отпустили домой.

Ребенок рассказал, что до инцидента видел в лесу мужчину с ружьем. Возможным злоумышленником является 47-летний односельчанин несовершеннолетнего, у него изъяли охотничье ружье ИЖ 12-го калибра и шесть патронов.

Приклад ружья zk.npu.gov.ua

"Вероятно, мужчина занимался в лесу незаконной охотой, выстрелил из охотничьего ружья (оружие официально зарегистрировано) и случайно попал в мальчика, который собирал неподалеку грибы. Хотя сам подозреваемый все отрицает, говорит, что выстрелов не совершал", — отметили в полиции.

По факту случившегося начато производство по ст. 128 Уголовного кодекса (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает общественные, исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в конце апреля в Запорожье в помещении Управления патрульной полиции правоохранитель по неосторожности ранил из пистолета своего коллегу. Узнать больше об происшествии можно здесь.

Фото: zk.npu.gov.ua