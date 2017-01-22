На Закарпатье, на границе с Румынией, поймали трех "пловцов" в гидрокостюмах

Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" Мукачевского отряда обнаружил дорожку следов.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.
Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" Мукачевского отряда обнаружил дорожку следов группы лиц, ведущих в сторону госграницы. Группа реагирования в 25 метрах от границы, на береговой отмели Тисы, задержала трех неизвестных в мокрых гидрокостюмах.
Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также составления админппротоколов по ч.2 ст.204-1 КУоАП задержанные доставлены в отдел пограничной службы "Деловое". Материалы дела будут переданы в суд.
Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине на взятке погорел офицер-пограничник.
Фото: dpsu.gov.ua.