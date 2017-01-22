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На Закарпатье, на границе с Румынией, поймали трех "пловцов" в гидрокостюмах

Сегодня, 14:40

Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" Мукачевского отряда обнаружил дорожку следов.

Закарпатье, граница
На Закарпатье поймали трех "пловцов" dpsu.gov.ua
В Раховском районе Закарпатской области на берегу реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, пограничники задержали трех местных жителей в мокрых гидрокостюмах.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Во время патрулирования пограничный наряд отдела "Деловое" Мукачевского отряда обнаружил дорожку следов группы лиц, ведущих в сторону госграницы. Группа реагирования в 25 метрах от границы, на береговой отмели Тисы, задержала трех неизвестных в мокрых гидрокостюмах.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также составления админппротоколов по ч.2 ст.204-1 КУоАП задержанные доставлены в отдел пограничной службы "Деловое". Материалы дела будут переданы в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине на взятке погорел офицер-пограничник.

Фото: dpsu.gov.ua.

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Закарпатье, граница, Тиса, ГПСУ
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