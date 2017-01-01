На Закарпатье неизвестные бросили коктейль Молотова в магазин сторонников "Свободы"

Находился ли в доме офис партии ВО "Свобода", как ранее сообщалось, не известно.

Ночью, 27 декабря, в городе Виноградов на Закарпатье неизвестные подожгли магазин сторонников партии ВО "Свобода".

По предварительной информации, в здании магазина, было разбито окно, в которое кто-то забросил стакан с коктейлем Молотова, пишут "Новости Закарпатья".

В результате возгорания в доме выгорело около 20 квадратных метров.

По данным СМИ, в магазине продавалась мебель.

Находился ли в доме офис партии ВО "Свобода", как ранее сообщалось, не известно.

Напомним, депутата от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна задержали по подозрению в убийстве главы фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете Полтавской области Олега Супруненко.