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На Закарпатье педофил зверски изнасиловал несовершеннолетнего мальчика

Сегодня, 12:49

Преступление произошло в Ужгородском районе.

Маленький мальчик
Иллюстративное фото Tengrinews
В одном из населенных пунктов Ужгородского района Закарпатской области мужчина изнасиловал несовершеннолетнего мальчика. 

О насильственном преступлении сексуального характера информацию в полицию предоставили медики, сообщает портал "Новини Закарпаття". По данным врачей, ребенка доставили в больницу с сильным кровотечением из ануса.

Как рассказал пострадавший, он играл на улице неподалеку от собственного дома. Внезапно к нему подошел человек, руками закрыл ему рот, снял одежду и начал насиловать.

Через какое-то время ребенку удалось вырваться из рук насильника и убежать.

Сейчас полицейские выясняют остальные обстоятельства преступления и уже заметно сузили круг подозреваемых в совершении изнасилования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Тернопольщине подросток изнасиловал мешавшего ему рыбачить мальчика, а также о том, что на Одесчине педофил изнасиловал девочку и бросил в пустынном лесу. 

 

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Теги:  
Закарпатье, педофил, изнасилование, мальчик, полиция
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