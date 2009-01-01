На Закарпатье перевернулся автобус, есть пострадавшие, опубликованы фото с места происшествия

На данный момент четверо пассажиров находятся в больнице, степень тяжести их травм определит экспертиза.

Причиной ДТП стала гололедица и туман. zk.npu.gov.ua

На Закарпатье между селами Большие Берега и Кидеш перевернулся автобус с 18 пассажирами, четверо из них пострадали.

Как сообщает пресс-служба Нацполлиции области, в полицию поступило сообщение от диспетчера Береговской районной больницы о том, что к ним поступило четверо пациентов, пострадавших в результате ДТП.

Следственно-оперативная группа установила, что Mercedes-Benz, за рулем которого находился 58-летний житель села Нижние Реметы, съехал в кювет и перевернулся. Транспортное средство использовалось для перевозки рабочих одного из местных предприятий.

По предварительным данным, причиной ДТП стала гололедица и туман, однако правоохранители не исключают возможности нарушение правил дорожного движения со стороны водителя. На данный момент четверо пассажиров находятся в больнице, степень тяжести их травм определит экспертиза. Водитель освидетельствован, он был трезв.

Проверка продолжается, полиция выясняет все обстоятельства ДТП. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомнимм, в Коростене Житомирской области произошло страшное ДТП, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали.