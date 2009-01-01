На Закарпатье перевернулся автобус с украинскими спортсменами, есть пострадавшие

Сборная Украины по самбо ехала на соревнования в Сербию.
Происшествие произошло возле населенного пункта Воловец, пишет "Страна".
В автобусе находились около 40 спортсменов и тренерский штаб, которые ехали в город Нови-Сад, где пройдет первенство мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.
По словам очевидцев, автобус стало заносить на повороте, и он перевернулся на бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса.
Несмотря на пережитое событие, команда решила ехать на Чемпионат мира, поединки которого пройдут 13 — 15 октября.
Напомним, 11 октября, в Кривом Роге маршрутное такси врезалось в электроопору и перевернулось, пострадали пять человек, позже один из пострадавших умер в больнице.
Фото: strana.ua