На Закарпатье перевернулся автобус с украинскими спортсменами, есть пострадавшие

Сборная Украины по самбо ехала на соревнования в Сербию.

Вечером, 11 октября, на Закарпатье автобус со спортсменами сборной Украины по самбо, которые ехали на соревнования в Сербию, попал в аварию и перевернулся. В результате аварии пострадали 5 спортсменов, которые получили ушибы и ссадины. Им помощь была оказана на месте.

Происшествие произошло возле населенного пункта Воловец, пишет "Страна".

В автобусе находились около 40 спортсменов и тренерский штаб, которые ехали в город Нови-Сад, где пройдет первенство мира среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

По словам очевидцев, автобус стало заносить на повороте, и он перевернулся на бок. Удар пришелся на лобовое стекло и переднюю часть автобуса.

Несмотря на пережитое событие, команда решила ехать на Чемпионат мира, поединки которого пройдут 13 — 15 октября.

Напомним, 11 октября, в Кривом Роге маршрутное такси врезалось в электроопору и перевернулось, пострадали пять человек, позже один из пострадавших умер в больнице.

Фото: strana.ua