На Закарпатье поймали капрала полиции: наладил сеть сбыта наркотиков

Злоумышленника задержали в Ужгороде, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник получал "товар" от дилера и сбывал через свою клиентскую базу.
"Оперативники СБУ задержали капрала полиции и его дилера при продаже клиенту очередной партии метамфетамина", — отметили в пресс-службе.
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). "Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", — добавили в спецслужбе.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области при получении взятки задержали начальника отдела полиции одного из райцентров региона (является майором). Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: ssu.gov.ua