На Закарпатье поймали капрала полиции: наладил сеть сбыта наркотиков

Злоумышленника задержали в Ужгороде, отметили в СБУ.

Деньги, которые нашли правоохранители ssu.gov.ua

В центре Ужгорода Закарпатской области силовики задержали капрала полиции, который наладил сеть(наркотическое вещество).

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник получал "товар" от дилера и сбывал через свою клиентскую базу.

"Оперативники СБУ задержали капрала полиции и его дилера при продаже клиенту очередной партии метамфетамина", — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). "Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", — добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области при получении взятки задержали начальника отдела полиции одного из райцентров региона (является майором). Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua