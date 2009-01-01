На Закарпатье убили криминального авторитета — СМИ

Инцидент произошел в Тячеве, отметили в полиции.

Место преступления zk.npu.gov.ua

В понедельник, 22 мая, в городе Тячев Закарпатской области во дворе многоэтажного дома из иномарки выстрели в местного жителя, мужчина

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

По данным "Обозревателя", местные СМИ называют погибшего криминальным авторитетом.

"В полицию поступило сообщение о том, что в Тячеве человек получил огнестрельное ранение в живот", — отметили в ведомстве.

Позже следственно-оперативная группа выяснила, что инцидент произошел на ул. Независимости, возле подъезда многоэтажки, там 39-летний мужчина с женой находился у собственного авто. От полученных ранений пострадавший скончался в райбольнице.

Количество нападавших неизвестно, поскольку стреляли из автомобиля Mercedes, который сразу же покинул место происшествия, машину уже нашли. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Между тем mukachevo.net пишет, что в Тячеве, возможно, лишили жизни предпринимателя Юрия М. "Источники в правоохранительных органах уточняют, что убитый имеет определенный криминальный шлейф из прошлого, и речь идет не о контрабанде, и теперь это первая версия убийства, которая прорабатывается", — говорится в статье.

Ранее в Одессе было совершено тройное убийство, погибли местные жители-супруги и их родственница. СМИ узнали, что в областном центре неизвестные жестоко расправились с бухгалтером порта "Черноморск" Натальей З., ее мужем и матерью.

Фото: zk.npu.gov.ua