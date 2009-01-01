На Закарпатье убили участника АТО и его сожительницу

Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.

На Закарпатье убили участника АТО news24ua.com

В закарпатском городе Тячев в собственной квартире по улице Промышленной были найдены тела демобилизованного участника АТО и его сожительницы.

Об этом идет речь в сообщении на сайте "Тячів".

Соседи и участники АТО из Тячева, которые общались с погибшим, говорят, что последнее время он находился в депрессивном состоянии и часто вел себя неадекватно и даже угрожал сожительнице, с которой они часто ссорились. Поэтому местные жители считают, что по причине ревности мужчина мог убить сожительницу, а затем и покончить с собой.

Обстоятельства инцидента на данный момент выясняются. Как заявили в полиции, заключений судмедэкспертизы сейчас еще нет, поэтому о причинах смерти говорить рано.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше неизвестный убил украинца.