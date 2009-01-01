На Закарпатье возле ресторана застрелили мужчину, введен план "Сирена"

Преступление произошло вчера вечером, отметили в прокуратуре.

Пистолет, иллюстрация gazeta42

В среду вечером, 22 февраля, в селе Деловое Раховского района Закарпатской области неизвестный злоумышленник возле ресторана

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Тячевской местной прокуратуры Виктор Кузан, говорится на странице прокуратуры региона в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел возле ресторана, в области введен план "Сирена".

Предварительно установлено, что около 22:30 на автостоянке неизвестный из огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в жителя Рахова, когда последний находился рядом со своим авто. Пострадавший получил три сквозных пулевых ранения и умер в машине скорой помощи.

В ходе осмотра места происшествия изъяты пуля от нарезного огнестрельного оружия и четыре гильзы калибром 7,62 мм. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Напомним, 21 февраля в Кропивницком Кировоградской области трое неизвестных ранили местного жителя из огнестрельного оружия и ножом, позже их задержали полицейские. Узнать больше о происшествии можно здесь.