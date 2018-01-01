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На Закарпатье жестоко убили представительницу ромской национальности

Сегодня, 01:37

По информации местных СМИ, женщине было 30 лет.

нож
Женщину смертельно ранили ножом Фото: nikvesti.com
В городе Берегово на Закарпатье на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку.

Как сообщают Новости Закарпатья, раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей.

Впоследствии 30-летняя пострадавшая скончалась от полученных ранений. Представители ромского табора утверждают, что женщину убил "кто-то чужой".

На месте обстоятельства трагедии выясняют сотрудники местной и областной полиции.

Напомним, в Звенигороде Черкасской области представитель ромской национальности изнасиловал 17-летнюю девушку на кладбище.

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Теги:  
Закарпатье, ромы, убийство, смерть
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