На Закарпатье жестоко убили представительницу ромской национальности

По информации местных СМИ, женщине было 30 лет.
Как сообщают Новости Закарпатья, раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей.
Впоследствии 30-летняя пострадавшая скончалась от полученных ранений. Представители ромского табора утверждают, что женщину убил "кто-то чужой".
На месте обстоятельства трагедии выясняют сотрудники местной и областной полиции.
Напомним, в Звенигороде Черкасской области представитель ромской национальности изнасиловал 17-летнюю девушку на кладбище.
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