На западе Украины поймали банду, воровавшую нефтепродукты

В состав организованной преступной группировки входило около 25 людей.

В пределах Волынской и Львовской областей правоохранители пресекли деятельность мощной вооруженной группировки, которые специализировались на воровстве нефтепродуктов в особо крупных размерах.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

По его словам, прокуратуре Волынской области совместно с полицией и при содействии охранной организации удалось разоблачить и нейтрализовать межрегиональную преступную группу, в состав которой входили около 25 людей.

Правонарушители сделали "врезку" в магистральный нефтепровод компании "Прикарпатзахідтранс". Затем они похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4,140 млн гривен.

Затем, на территории Львовской области, злоумышленники осуществили "врезку" в систему магистральных нефтепроводов "Дружба". Однако на этом этапе преступная деятельность группировки была пресечена "на корню".

Всего в рамках расследования было проведено 42 обыска, обнаружено и изъято три единицы огнестрельного оружия, в том числе автомат и ручной пулемет, 60 тонн похищенных нефтепродкутов, деньги, драгоценности. Были задержаны 15 подозреваемых.

Открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве задержали банду, забросавшую днепровских полицейских гранатами.