На Западной Украине задержали Москаля: Генпрокурор Луценко обнародовал фото

Чиновника задержали по делу о коррупции.

Сотрудники полиции и следователи прокуратуры задержали во время специальной операции мэра города районного значения Сколе (Львовская область) Владимира Москаля – по делу о коррупции.

Соответствующее сообщение и фотоснимки спецоперации на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В славном городе Сколе работает мэром некий В. Москаль. Работает, хотя еще в марте 2018 года осужден на 6,5 лет за взятку. Однако апелляция все переносится. И Владимир Москаль продолжает быть мэром", – написал он.

Луценко также сообщил, что размер взятки, за которую осудили Москаля, составлял относительно небольшие 68,7 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Москаль организовал скандал, отличившись страстным антисемитским выступлением, а генпрокурор Луценко призвал украинцев отказаться от ватной традиции.

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