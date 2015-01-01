На Запорожье перевернулся автозак с заключенными, опубликованы фото с места аварии

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1 / 3 Автозак съехал с трассы и перевернулся на бок (061.ua)

В автомобиле перевозили 11 заключенных, один из которых в результате происшествия получил травму.

Автозак съехал с трассы и перевернулся на бок. 061.ua

В Запорожской области недалеко от села Тепличное в дорожно-транспортное происшествие попал автозак с заключенными. Авто съехало с трассы и перевернулось на бок.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины области, в автомобиле перевозили 11 заключенных, один из которых в результате происшествия получил травму, пишет 061.ua.

Глава независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко сообщил, что у пострадавшего диагностировали закрытый перелом-вывих плечевого сустава. От госпитализации потерпевший отказался.

Предположительная причина аварии — плохие погодные условия, из-за которых на дороге образовался гололед.

Напомним, в Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору, в результате погибли 2 человека.

фото: 061.ua