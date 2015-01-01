На Запорожье перевернулся автозак с заключенными, опубликованы фото с места аварии

В автомобиле перевозили 11 заключенных, один из которых в результате происшествия получил травму.
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины области, в автомобиле перевозили 11 заключенных, один из которых в результате происшествия получил травму, пишет 061.ua.
Глава независимого профсоюза работников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко сообщил, что у пострадавшего диагностировали закрытый перелом-вывих плечевого сустава. От госпитализации потерпевший отказался.
Предположительная причина аварии — плохие погодные условия, из-за которых на дороге образовался гололед.
Напомним, в Донецкой области легковой автомобиль врезался в электроопору, в результате погибли 2 человека.
фото: 061.ua