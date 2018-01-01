На Запорожье подполковник полиции наехал на пешехода, пострадавший умер

Авария произошла вчера вечером, отметили в Нацполиции.

На Запорожье подполковник полиции на своей машине сбил человека фото: sai.gov.ua

Во вторник вечером, 20 марта, в районе села Орлянка Михайловского района Запорожской области подполковник полиции на собственном автомобиле наехал на пешехода , пострадавшего доставили в больницу, но позже он умер от полученных травм.

Авария произошла около 18:30, личность погибшего устанавливается, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Водитель автомобиля — временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области", — отметили в ведомстве.

Решается вопрос об отстранении копа от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования. Начато производство по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта в Деснянском районе Киева на пустой дороге патрульные полицейские на служебном авто врезались в эвакуатор, пострадали два копа — водитель и пассажир, их госпитализировали.