На Запорожье поезд снес легковушку на ж/д переезде, есть погибший

Столкновение произошло в 8.20 возле села Новое Запорожье.

Поезд снес легковушку на ж/д переезде Главред

В среду, 1 марта, под Запорожьем электропоезд протаранил легковой автомобиль ВАЗ на железнодорожном переезде, в результате чего погиб водитель автомобиля.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Запорожской области, пишет УНИАН.

Сообщается, что столкновение произошло в 8.20 возле села Новое Запорожье.

По предварительной версии, водитель пренебрег требованиям правил дорожного движения и не убедился в безопасности пересечения железнодорожного переезда, в результате чего произошло столкновение.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливается личность водителя. Были ли у него при себе документы, в полиции пока не уточняют.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд наехал на легковое авто, пострадали два человека.