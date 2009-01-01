Переохлаждение, простуды. На Житомирщине горе-мать закрыла трех детей в холодном доме на двое суток

Инцидент произошел в Бердичеве, в помещении была полная антисанитария.

Место происшествия npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области мать закрыла в холодном доме трех детей в возрасте три, шесть и восемь лет, оставив из еды миску с кашей и луком, ее не было более двух суток, детей вызволили правоохранители.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

В ведомстве уточнили, что медики диагностировали у детей переохлаждение и простудные заболевания.

Правоохранители отправились к жилищу после сообщения сотрудников горслужбы по делам детей, которых обеспокоило отсутствие ребенка в школе, медики диагностировали у пострадавших переохлаждение и простудные заболевания.

"Старший мальчик (восемь лет — Ред.) через окно сообщил нам, что мама закрыла их два дня назад и ушла, оставив гречневую кашу и порезанную луковицу. И добавил, что они сильно замерзли и хотят есть, а младшая сестренка постоянно плачет", — сказала инспектор ювенальной превенции Бердичевского отдела полиции Олеся Чубоха.

Когда полицейские попали в помещение, то увидели, что там царит полная антисанитария и страшный холод, ведь дом отключен от отопления. Старшие мальчики, сами едва одетые, пытаясь согреть младшую сестренку, даже подкладывали ей в постель котят.

Фото: npu.gov.ua, видео: Національна поліція України