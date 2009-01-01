На Житомирщине погорел на взятке майор полиции, опубликованы фото

Злоумышленник требовал и получил от местного жителя несколько тысяч гривен.

Задержание злоумышленника фото: zak.gp.gov.ua

В четверг утром, 7 сентября, в Бердичеве Житомирской области правоохранители задержали майора полиции во время

Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник требовал и получил от местного жителя 3 тыс. гривен.

"За такую сумму... пообещал посодействовать местному жителю — не привлекать его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков", — отмечается в сообщении.

По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Неправомерная выгода фото: zak.gp.gov.ua

Напомним, 6 сентября при получении части взятки был задержан начальник объединенной государственной налоговой инспекции Госфискальной службы в Черновицкой области. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: gp.gov.ua