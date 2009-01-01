На Житомирщине подорвали авто депутата облсовета, фото с места происшествия

Инцидент случился прошлой ночью в Першотравенске.

Поврежденное авто facebook.com/yevheniya.khudzik

В ночь на пятницу, 29 сентября, в Першотравенске Житомирской областипредседателя фракции УКРОП в местном областном совете, заместителя Барановского городского головы Натальи Кокитко

Об этом глава пресс-центра партии УКРОП Евгения Кравчук написала на своей странице в Facebook.

По словам представительницы фракции, взрыв произошел около 4 часов утра, в огне оказались капот, двигатель, передняя панель и передние кожаные сидения авто Hyundai.

"Специалисты еще не сделали выводов, но вряд ли машина взорвалась сама. Если ее взорвали преднамеренно, то это может быть связано с моей депутатской и общественной деятельностью" — сказала Кокитко.

Поврежденное авто facebook.com/yevheniya.khudzik

Напомним, 28 сентября в Черкассах около 23:00 неизвестные из автомата Калашникова расстреляли председателя черкасской областной организации УКРОП, депутата городского совета Михаила Бинусова.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik