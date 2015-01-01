На Житомирщине произошел пожар, погибли мать с сыном

Инцидент случился в селе Селянщина, отметили в ГСЧС.
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
В ведомстве уточнили, что спасателям о возгорании стало известно в 07:55, его ликвидировали почти за три часа.
"Когда приехали пожарные, огонь успел охватить кухню дома, общей площадью 9 квадратных метров", — отметили в пресс-службе.
Позже у электрической плиты нашли очаг возгорания, а в спальне — тела двух человек без признаков жизни — 80-летней владелицы жилья и ее 44-летнего сына. Причиной пожара может быть короткое замыкание электросети.
Ранее в Измаиле Одесской области в одном из частных домов умерли три члена одной семьи, возможно, из-за отравления угарным газом. Узнать больше о трагедии, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.