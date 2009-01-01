Начальник из Черкасского горсовета погорел на крупной взятке

Чиновник хотел нажиться на реконструкции улиц областного центра.

Неправомерная выгода ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника одного из департаментов Черкасского городского совета после того, как онот посредника.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

По ее данным, злоумышленник требовал от подрядчиков 365 тыс. гривен за подписание проектной документации по реконструкции улиц областного центра.

"Оперативники спецслужбы задокументировали получение личным водителем должностного лица первой части взятки в размере сто пять тысяч гривен. Сотрудники СБ Украины задержали чиновника возле собственного дома при передаче денег посредником", — отмечается в сообщении.

Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов получения чиновником неправомерной выгоды.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области начальник отдела прокуратуры погорел на взятке, из его авто правоохранители изъяли 2,5 тыс. долларов незаконного дохода. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України