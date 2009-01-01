Начальник отдела патрульной полиции Харькова погорел на взятке, опубликованы фото

Злоумышленник получил деньги от представителя одного из участников аварии.

Неправомерная выгода khar.gp.gov.ua

при получении 5 тыс. гривен взятки начальника одного из отделов Управления патрульной полиции в Харькове (является майором).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что он требовал и получил деньги за непривлечение виновника аварии к административной ответственности.

По его данным, 39-летнего майора поймали с поличным, когда он брал неправомерную выгоду у представителя одного из участников ДТП.

"Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки должностным лицом)", — добавили в прокуратуре.

Неправомерная выгода khar.gp.gov.ua

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины в Житомирской области разобличили во взяточничестве председателя одной из районных государственных администраций.



Фото: khar.gp.gov.ua