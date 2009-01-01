"Наезд" на агропредприятие. На Полтавщине задержали 40 рейдеров, опубликованы фото

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1 / 3 В Полтавской области задержали 40 рейдеров (Facebook/Арсена Авакова)

Инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух авто, но также были задержаны.

В Полтавской области задержали 40 рейдеров Facebook/Арсена Авакова

Полтавской области правоохранители задержали около 40 рейдеров.

Об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев написал на странице в Facebook.

"Только что задержали более 40 рейдеров на Полтавщине, которые пытались завладеть активами агропредприятия. Для тех, кто еще не понял. Мы живем в правовом государстве, где все недоразумения, в том числе в хозяйственных отношениях, решаются в суде. Для рейдеров, которые это игнорируют, повторяю - будет только лицом в землю", — сообщил Князев.

Глава МВД Арсен Аваков также прокомментировал эту ситуацию. По его словам, информация о противоправных действиях неизвестных лиц в Оржицком районе Полтавской области поступила к полицейским от местных жителей. На место выехали следственно-оперативные группы, патрульные наряды и спецназовцы.

По информации полиции, инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух авто, но также были задержаны в Оржицком и Лубенском районах. Задержанные доставлены в полицию.

"Национальная полиция четко отработала, задержав на Полтавщине четыре десятка преступников рейдеров! Никто не имеет права переступать закон! Государство будет действовать жестко по отношению к каждому, кто протягивать руки к чужому бизнеса или имущества!", — отметил, в свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области пытались захватить предприятие, 20 задержаных.

Фото: Фейсбук А.Авакова.