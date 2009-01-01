Кровавое ДТП в Харькове. Адвокат Зайцевой обвинила в аварии водителя Volkswagen

Возможная виновница сожалеет, что в результате инцидента пострадали люди.

Алена Зайцева УНИАН

Адвокат студентки, подозреваемой в, Юлия Козырь заявила, что в аварии виновен водитель автомобиля Volkswagen Touareg, поскольку он остановился за стоп-линией и начал двигаться на желтый сигнал светофора.

Об этом она рассказала в ходе заседания в Киевском районном суде областного центра, пишет 112.ua.

По словам возможной виновницы ДТП, ей "очень жаль, что произошла данная ситуация, что пострадали люди".

"… Volkswagen Touareg перед началом движения на перекрестке улиц Сумской и переулка Мечникова находился за стоп-линией и в неположенном месте. Хорошо видно даже не специалисту то, что Volkswagen Touareg начинал движение на желтый запрещающий сигнал светофора", — отметила защитница.

"Прошу учитывать, что Зайцева подозревается в совершении неосторожного преступления, прошу учитывать, что ее действия были не умышленными. Считаю, что на сегодня нет ни одного доказательства наличия причинно-следственной связи (между действиями Зайцевой и гибелью людей, — Ред.). Поэтому, говорить о наличии обоснованного подозрения сейчас невозможно", — добавил Козырь.

Кроме того, юрист назвала два факта нарушения прав ее подзащитной — "принуждение к повторной сдаче анализов и публикации фото удостоверения водителя Зайцевой после аварии".

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

Алену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления. Позже — на заседании суда — прокурор сказал, что в ходе медосмотра в ее крови были обнаружены опиаты.