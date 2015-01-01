Накануне Нового года нардеп Пашинский устроил стрельбу под Киевом, есть раненый

Пашинский применил зарегистрированное оружие.

Сергей Пашинский Главред

Полиция расследует нападение на народного депутата Украины Сергея Пашинского по фракции "Народный фронт" в преддверии Нового года как хулиганство.

Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас идет квалификация — это ст. 296 УК ("Хулиганские действия"). Пока по этой статье мы выясняем, что там происходило. С места событий мы изъяли две гильзы и далее выясняем все обстоятельства", — заявил Жукович.

Спикер также подчеркнул, что Пашинский применил зарегистрированное оружие.

Отметим, что в Киевской области произошел инцидент между депутатом Пашинским и жителем Васильковского района, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие. Об этом сообщил сам депутат на своей странице Facebook.

"Вечер перед Новым годом прошел для меня, к сожалению, очень обидно. Возвращаясь около 17:00 домой, мы с женой чуть не въехали в машину с выключенными габаритами посреди неосвещенной дороги в лесу", — написал Пашинский.

По его словам, он вышел из автомобиля, чтобы сказать людям, которые были рядом с машиной, что они подвергают опасности других водителей, фактически перегородив дорогу в темное время суток.

"Просьба хотя бы включить аварийку неожиданно очень разозлила одного из мужчин рядом с машиной, как оказалось, очень нетрезвого. Он набросился на меня с бутылкой в руке и угрозами убить нас. У меня был пистолет, сделал предупредительный выстрел в воздух. Нападавшего это не остановило, он сильно ударил меня бутылкой по голове, я упал на землю. Мне удалось остановить обидчика, лишь, когда я лежал, выстрелил ему в ногу", — рассказал Пашинский.

"Мы перевязали ему рану, тут же вызвали "скорую" и полицию", — добавил депутат.

По его словам, он сам чувствует себя хорошо, а нападающий находится в больнице: "Я почти в норме. Нападавший в больнице приходит в себя. Полиция разбирается, что это было".