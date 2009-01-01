Нанес 10 ударов ножом. В Донецкой области пьяный ревнивец убил сожительницу

28-летний мужчина был сожителем 27-летней потерпевшей. Прошлым вечером они вместе употребляли спиртные напитки.

В Донецкой области пьяный ревнивец убил сожительницу dn.npu.gov.ua

Донецкой области на почве ревности мужчина более 10 раз ударил ножом свою сожительницу, потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции.

Согласно сообщению, информация об ужасном убийстве поступила в полицию от бабушки злоумышленника накануне около 23:00.

Группа реагирования патрульной полиции незамедлительно прибыла по указанному адресу. "На месте происшествия находился мужчина, который сказал, что он только зашел в дом и впервые видит убитую женщину. Он был задержан полицейскими до выяснения всех обстоятельств преступления. На место также прибыла следственно-оперативная группа и эксперты", — отмечается в сообщении.

Позже правоохранители установили, что 28-летний мужчина был сожителем 27-летней потерпевшей. Прошлым вечером они вместе употребляли спиртные напитки. Из-за ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Сначала мужчина ударил женщину в лицо, а затем схватил кухонный нож и нанес более 10 ударов. Они оказались несовместимыми с жизнью.

После этого злоумышленник пришел к своей бабушке, которая живет неподалеку, и признался в содеянном. Пенсионерка посоветовала внуку явиться в полицию, но вместо этого он спланировал, как скрыть свою вину. Мужчина вернулся на место преступления и начал уничтожать все следы. Однако в результате следственно-оперативных мероприятий его причастность к совершению преступления была доказана.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и орудие убийства — нож.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве женщине перерезали горло.

Фото: dn.npu.gov.ua.