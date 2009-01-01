Нападение и инфаркт. Умер бывший глава Тернопольского облсовета

В Тернополе экс-чиновника избили злоумышленники.

Скорая помощь, иллюстрация

В пятницу вечером, 24 февраля, в Тернополеи избили экс-председателя Тернопольского областного совета, через полтора суток он умер в собственном доме от повторного инфаркта миокарда.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

По данным УНИАН, погибшим является Анатолий Жукинский (был главой облсовета в 2002-2006 годах).

"Потерпевший рассказал, что около 19:30 на него на ул. Паращука напали двое неизвестных в балаклавах", — отметили в пресс-службе.

Потом они затолкали его в гараж, связали руки пластиковыми стяжками, на голову натянули полиэтиленовый пакет и, угрожая пистолетом и нанося им телесные повреждения, требовали деньги.

Мужчина при себе имел 1,5 тыс. гривен и iPhone — это нападавшие и отобрали, а человека оставили в гараже. Через полтора часа он пришел в сознание, со связанными руками дошел до магазина на ул. Русской, там люди вызвали полицию и скорую помощь.

Пострадавшего медики забрала в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы лица. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой.

"Данное происшествие правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 ч. 3 Уголовного кодекса (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище)", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области силовики задержала банду выходцев с Кавказа, которые в течение двух лет осуществляли разбойные нападения на частные дома по всей Украине.