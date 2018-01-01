Нападение на АТОшника в Киеве на Подоле: подробности, видео с места происшествия

В столице пострадал боец, 1989 года рождения, отметили в полиции.

В Киеве на Подоле на АТОшника напали пять человек ТСН

В Подольском районе Киева на участника антитеррористической операции на Донбассе напали в среду вечером, 2 мая, пять человек — три парня и две девушки, произошла драка.

Пострадавшим оказался боец, 1989 года рождения, говорится на странице полиции столицы в Facebook.

"Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применили газовый баллончик", — отметили в ведомстве.

Ранее в Сети появилась информация, что на Подоле в Киеве группа неизвестных в масках напала на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту (защитников объекта называют "киборгами"), боец попал в больницу.

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