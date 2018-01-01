Нападение, поджог, убийство. В Харькове обчистили дом супругов-пенсионеров

Злоумышленник забрал 1 тысячу 200 гривень, отметили в Нацполиции.

В Харькове злоумышленник напал на супругов-пенсионеров, а потом поджег дом, чтобы скрыть следы расправы над семьей facebook.com/police.kharkov

В среду днем, 27 июня, в Московском районе Харькова злоумышленник напал на дом супругов-пенсионеров — женщина получила удар по голове, мужчину нашли мертвым с ножевыми ранениями, он унес деньги и продукты.

Неизвестный поджег дом, чтобы скрыть следы расправы над семьей, после того, как возгорание потушили спасатели, в жилье правоохранители обнаружили пострадавшую и погибшего, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

"… обнаружили 70-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и тело 72-летнего мужчины с ножевыми ранениями", — отмечается в сообщении.

Позже пострадавшая рассказала полицейским, что в дом проник неизвестный мужчина, который напал на нее — ударил по голове, связал и положил в ванну, а потом начал искать в доме денежные средства, ювелирные изделия и ценные предметы.

В Харькове злоумышленник напал на супругов-пенсионеров, а потом поджег дом, чтобы скрыть следы расправы над семьей facebook.com/police.kharkov

"Неизвестный завладел деньгами в сумме 1200 грн, продуктами питания и скрылся с места происшествия, поджегши дом", — добавили в полиции.

По ее данным, из выводов спасателей стало известно, что причиной пожара является занесение открытого источника зажигания. Следователи квалифицировали случившееся по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Правоохранители ищут нападавшего.

В Харькове злоумышленник напал на супругов-пенсионеров, а потом поджег дом, чтобы скрыть следы расправы над семьей Скриншот с facebook.com/police.kharkov

Напомним, в начале декабря 2017 года во Врадиевке Николаевской области трое неизвестных в масках ворвались в дом супругов-пенсионеров, избили их, связали и, угрожая пистолетом и ножами, требовали отдать деньги, которые есть в жилье.

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