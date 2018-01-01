Напали с автоматами, "отжали" авто. В Киеве произошло дерзкое преступление

Инцидент случился вчера вечером в Святошинском районе столицы.
Инцидент произошел возле станции метро "Академгородок" около 23:50, говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"... произошло разбойное нападение: к заявителю подъехали четверо наглядно знакомых мужчин на Audi белого цвета. Двое из них были с автоматами", — отметило издание.
По его данным, злоумышленники ударили человека прикладом автомата в лицо, сели в его машину BMW и поехали двумя авто в направлении Кольцевой дороги.
Ранее сообщалось, что в Киевской области задержали четырех членов организованной преступной группировки, которая специализировалась на похищении людей, "отжиме" бизнеса, имущества и вымогательстве денег.
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