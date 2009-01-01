Нарушение мер безопасности. Украинская разведка оригинально объяснила мощный взрыв в Донецке

Боевики 11-го полка "армии ДНР" неправильно сортировали металлолом.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, российское оккупационное командование использует уменьшение интенсивности боевых действий для продолжения преступной деятельности по уничтожению местной инфраструктуры и грабежа промышленных объектов.
14 февраля на территории Донецкого казенного предприятия химических изделий произошел взрыв из-за несоблюдения мер безопасности при обращении со взрывоопасными предметами во время проведения личным составом одного из подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК работ по сбору и сортировке металлолома.
Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке прогремел мощный взрыв в районе ремонтного цеха завода химизделий, грохот был слышен во всем городе.
фото: @BylByleva17