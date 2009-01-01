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Нарвались на ответку сил АТО. На Донбассе уничтожены два боевика, есть раненые — разведка

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Террористы понесли потери вчера, отметил Мотузяник.

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Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/
В среду, 8 ноября, в зоне АТО на Донбассе украинские воины ответным огнем уничтожили двух боевиков самопровозглашенной "ДНР", а еще четырех — ранили.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки ведомства.

В то же время он уточнил, что наши воины пресекали провокационные обстрелы противника.

"… в результате открытия ответного огня силами антитеррористической операции… убиты двое и ранены четверо боевиков из так называемого "первого армейского корпуса" (террористическая "ДНР" — Ред.)", — заявил спикер.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что за прошедшую неделю (30 октября — 5 ноября) на востоке Украины были уничтожены десять боевиков, а 24 получили ранения.

Видео: Ukraine Crisis Media Center

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