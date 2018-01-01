"Настоящий боевик". В Херсоне неизвестные устроили ограбление со стрельбой и поджогом авто: фото

Ограбление херсонского ювелирного магазина происходило как будто четко по канонам голливудских экшн-фильмов - перестрелка, полицейская погоня, пылающая машина.

Неизвестные злоумылешнники совершили с применением оружия ограбление ювелирного магазина, расположенного в торгового-развлекательном центре "Фабрика" в городе Херсон.

Соответствующее сообщение во вторник, 15 мая, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Это произошло около в 20.50 14 мая. При попытке задержания сотрудниками полиции, которые были подняты по тревоге, преступники оказали вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись", − говорится в тексте.

В Херсонской облиасти и соседних регионах правоохранителями был немедленно введен оперативный план "Сирена" − ради розыска и задержания автомобиля, на котором скрылись злоумышленники.

Как позднее сообщили представители пресс-службы Херсонского областного Главка Нацполиции, несколько грабителей в масках сумели вынести ювелирные изделия и скрыться на машине. Никто из рядовых граждан в результате инцидента не пострадал.

Открыто уголовное производство. Расследование прододжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом ограбили и сожгли автомобиль "Укрпошты" с пенсиями.

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