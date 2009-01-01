"Натренирована в России". СБУ поймала снайпершу ДНР, опубликовано видео допроса

Правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

СБУ поймала снайпершу ДНР Скриншот видео с youtube.com

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции снайпершу ДНР.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Правоохранители задержали женщину на линии разграничения, когда она пыталась попасть на подконтрольную украинской власти территорию для переоформления документов. Сотрудники спецслужбы установили, что она была снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом внутренних войск "МВД ДНР", — сказано в нем.

По словам задержанной, она в течение 4 месяцев проходила специальную подготовку на территории России в населенном пункте возле Таганрога в Ростовской области. Инструкторы лагеря боевиков ранее проходили службу в войсках специального назначения России.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге бойцы АТО накрыли снайпера боевиков.

Видео: Служба безпеки України.